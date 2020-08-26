Известный детектив Агаты Кристи переименовали

Во Франции больше невозможно купить детектив Агаты Кристи "Десять негритят". Из-за расистского названия произведение пришлось переименовать. Теперь книга выпускается под названием "Их было десять".

"Когда книга писалась, язык был другим, и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру", — заявил потомок писательницы Джеймс Причард.

Он пояснил, что писательнице вряд ли понравилось бы, если бы она знала, что её произведение кого-то обижает. Поэтому нельзя использовать термины, которые могут кого-то задеть.

Ранее "Правда.Ру" писала, что кандидат в президенты США обещал в случае своей победы на выборах выделить миллиарды долларов на преодоление расового неравенства. Он намерен расширить возможности для бизнеса чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев.