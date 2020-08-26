МВД Белоруссии: накануне было 48 очагов политической активности

Около пяти тысяч жителей Белоруссии стали участниками митингов в стране во вторник. Их пересчитали в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что наиболее активно акции протеста прошли в трех городах.

"Численность участников протестных акций, которые прошли в различных регионах республики, не превысила 4800 граждан. Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно. Так, днем в столице зафиксированы несанкционированные мероприятия возле здания министерства образования, а вечером — на площади Независимости. Было зафиксировано 48 очагов политической активности граждан", — сообщается на сайте МВД республики.

За участие в несанкционированных митингах накануне задержали 51 человека. Им грозит административная ответственность.

Ранее "Правда.Ру" писала, что оппозиция Белоруссии просит помощи правоохранителей в расследовании инцидента с оружием в руках сына Александра Лукашенко. Как отмечается в обращении оппозиционеров, факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов.