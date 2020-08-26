При подсчёте граждан России жители Крыма не были учтены. Об этом сообщили в ООН.
Крымчан относят к гражданам Украины.
"Данные по Крыму включаются в сведения, публикуемые по Украине", — пояснил РИА "Новости" глава секции по оценкам и прогнозам населения Патрик Герланд.
Напомним, что ранее ООН опубликовала данные по численности населения России. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на два миллиона человек. Как следует из материалов исследования, на сегодняшний день в России проживает 145,9 миллиона человек. Годом ранее население страны составляло 143,9 миллиона человек. Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова предположила, что в учёт пошли и граждане Крыма, так как на полуострове живёт именно столько людей.
По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, мировое сообщество рано или поздно признает Крым частью России. Он подчеркнул, что "этому не может воспрепятствовать никто".
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.