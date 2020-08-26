ООН не считает крымчан за россиян

При подсчёте граждан России жители Крыма не были учтены. Об этом сообщили в ООН.

Крымчан относят к гражданам Украины.

"Данные по Крыму включаются в сведения, публикуемые по Украине", — пояснил РИА "Новости" глава секции по оценкам и прогнозам населения Патрик Герланд.

Напомним, что ранее ООН опубликовала данные по численности населения России. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на два миллиона человек. Как следует из материалов исследования, на сегодняшний день в России проживает 145,9 миллиона человек. Годом ранее население страны составляло 143,9 миллиона человек. Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова предположила, что в учёт пошли и граждане Крыма, так как на полуострове живёт именно столько людей.

По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, мировое сообщество рано или поздно признает Крым частью России. Он подчеркнул, что "этому не может воспрепятствовать никто".