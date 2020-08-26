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Ковалькова и Дылевский получили по 10 суток за организацию забастовок

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Два члена координационного совета Белоруссии, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, о задержании которых сообщалось вчера, получили 10-дневные тюремные сроки за организацию демонстраций.

Они, напомним, были арестованы в понедельник у входа на государственный Минский тракторный завод (МТЗ), где возглавляли антиправительственную забастовку.

Оба члена КС содержатся в следственном изоляторе "Окрестино" и, как сообщают минские правоохранители, дали показания по видеосвязи.

  • Против Координационного совета, организованного оппозицией, в Белоруссии возбуждено уголовное дело. Его членов обвиняют в попытке захвата власти.

Бывший министр культуры Павел Латушко, ещё один член совета, был допрошен вечером 25 августа, но не арестован.

Одна из самых известных фигур Белоруссии на международном уровне, лауреат Нобелевской премии по литературе, писательница Светлана Алексиевич, вызвана на допрос к следователям на сегодня.

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