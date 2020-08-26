Ковалькова и Дылевский получили по 10 суток за организацию забастовок

Два члена координационного совета Белоруссии, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, о задержании которых сообщалось вчера, получили 10-дневные тюремные сроки за организацию демонстраций.
Они, напомним, были арестованы в понедельник у входа на государственный Минский тракторный завод (МТЗ), где возглавляли антиправительственную забастовку.
Оба члена КС содержатся в следственном изоляторе "Окрестино" и, как сообщают минские правоохранители, дали показания по видеосвязи.
Бывший министр культуры Павел Латушко, ещё один член совета, был допрошен вечером 25 августа, но не арестован.
Одна из самых известных фигур Белоруссии на международном уровне, лауреат Нобелевской премии по литературе, писательница Светлана Алексиевич, вызвана на допрос к следователям на сегодня.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.