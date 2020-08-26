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Мелания Трамп призвала американцев к "расовой гармонии"

Мир

Первая леди США Мелания Трамп в прямом эфире из Белого дома выступила с призывом к расовому единству.

"Прекратите насилие и грабежи", — сказала она, обращаясь к сторонникам движения "Черные жизни имеют значение", поскольку протесты, начавшиеся в стране после убийства полицейскими в Висконсине афроамериканца, продолжаются.

Госпожа Трамп призвала американцев прекратить расовую вражду и критически относиться к истории США.

"Как и все вы, я размышляла о расовых беспорядках в нашей стране, — сказала она. — Это суровая реальность, что мы не гордимся некоторыми моментами нашей истории. Я призываю вас сосредоточиться на будущем, продолжая учиться у прошлого."

В своем обращении к протестующим против расовой справедливости Мелания Трамп добавила:

"Я призываю людей объединиться в гражданском духе, чтобы мы могли работать и жить в соответствии с нашими стандартными американскими идеалами. Я также прошу людей прекратить насилие и грабежи, совершаемые во имя справедливости, и никогда не делать предположений, основанных на цвете кожи человека."

В своей речи миссис Трамп также похвалила своего мужа как человека, который "не делает секретов о том, как он относится к вещам":

"Полная честность — это то, чего мы, граждане, заслуживаем от нашего президента. Нравится тебе это или нет, но ты всегда знаешь, о чем он думает."

К слову, решение Мелании Трамп выступить с места, на котором обычно стоит президент, ожидаемо возмутило демократов, которые заявили, что "выбранное место является нецелевым использованием государственных ресурсов".

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