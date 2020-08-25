Тихановская: мы больше не оппозиция и готовы к переговорам с Лукашенко

Выступая по видеосвязи перед членами Европарламента, экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила, что в "её" стране происходит демократическая революция.
"Мы больше не оппозиция", - сказала Тихановская.
По ее словам, "люди, которые выходят на улицы" не ставят целью сделать Белоруссию ни проевропейской, ни пророссийской страной. Они просто хотят быть частью демократической Европы:
"Именно потому, что наша цель - демократия, мы хотим справедливых и свободных выборов. Мирным путем. Через диалог с властями".
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