Тихановская: мы больше не оппозиция и готовы к переговорам с Лукашенко

Выступая по видеосвязи перед членами Европарламента, экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила, что в "её" стране происходит демократическая революция.

"Мы больше не оппозиция", - сказала Тихановская.

По ее словам, "люди, которые выходят на улицы" не ставят целью сделать Белоруссию ни проевропейской, ни пророссийской страной. Они просто хотят быть частью демократической Европы:

"Именно потому, что наша цель - демократия, мы хотим справедливых и свободных выборов. Мирным путем. Через диалог с властями".

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