Эксперт: отравление Навального может стоит России "Северного потока-2"

Отравление оппозиционера Алексея Навального может плохо повлиять на двусторонние отношения России и Германии, а также привести к срыву строительства трубопровода "Северный поток-2".

Такого мнения придерживается политолог Александр Сосновский, который с 90-х проживает в Германии.