Отравление оппозиционера Алексея Навального может плохо повлиять на двусторонние отношения России и Германии, а также привести к срыву строительства трубопровода "Северный поток-2".
Такого мнения придерживается политолог Александр Сосновский, который с 90-х проживает в Германии.
"То, что происходит в Европе и в Германии с делом Навального — это вопрос не только его семьи, а вопрос всех нас. Если из этого дела, из болезни Навального, завтра будут раздувать пожар об отравлении, вернее о покушении на его жизнь, и все это начнет превращаться в предмет политического пресса против России, то это приведет только к тому, что мы с вами вдруг окажемся опять в совершенно другом мире", — отметил эксперт.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.