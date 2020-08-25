Вашингтон не заинтересован в нагнетании искусственного кризиса вокруг ситуации в Белоруссии.

Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Стивен Биган в беседе с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Они подчёркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией", — пояснил министр.

"Он сказал, что встреча была полезной и США видят возможности для того, чтобы возглавляемый С. Г. Тихановской координационный совет вступил в диалог с руководством Республики Беларусь", — добавил Лавров.