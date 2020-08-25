Евросоюз: без России ситуацию в Белоруссии не урегулировать

Без России ситуация в Белоруссии не будет разрешена. При этом нужно внимательно следить, чтобы Россия не оказала республике военную помощь.

Такое заявление сделала генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.

"Россия — ключевой актер. Поэтому осуществлялись контакты на уровне президента Евросовета, который беседовал с Владимиром Путиным. Была подчеркнута важность национального диалога в Белоруссии и важность избежать негативного внешнего вмешательства. Были обещания России не вмешиваться военным способом, и мы продолжим внимательно следить за этим", — заявила она.

Россия действительно вправе оказать военную помощь Белоруссии в рамках ОДКБ, но только если будет реальная угроза суверенитету республики. В Евросоюзе же считают, что лучший способ урегулирования конфликта — в рамках ОБСЕ, так как и Россия, и Белоруссия являются её членами. Этот вопрос вынесут на повестку дня в пятницу.

Ранее "Правда.Ру" писала, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Белоруссию.