Светлана Тихановская выступила в Европарламенте

Выборы в Белоруссии были сфальсифицированы, поэтому граждане требуют проведения новых. Это единственное требование, которое выдвигают митингующие.

Об этом рассказала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе своего выступления в Европарламенте.

"Наша цель — достичь справедливых и свободных выборов мирным путем, через диалог. Поэтому я объявляю нашу готовность к переговорам с властями. Мы готовы назначить переговорщиков. Справедливые выборы — это требование протестующих на улицах, это призыв людей на забастовках на многочисленных заводах по стране. Это желание всей нации", — отметила Тихановская.

Она подчеркнула, что митингующие больше не являются оппозицией. Это уже большинство, а значит, происходит революция.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Светлана Тихановская, занявшая второе место на президентских выборах в Белоруссии, находится в Литве, так как опасается за свою жизнь. Регулярно она выкладывает видеообращения, в которых призывает продолжать митинги и акции протеста.