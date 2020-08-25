Европейские политики всегда поддерживают оппозиционеров, выступающих против России. Этим и объясняется неожиданная забота со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении Алексея Навального.

Такое мнение высказал политолог Семён Байков.

"Я думаю, здесь несколько причин. Прежде всего, то, что Евросоюз всегда выступает за любых оппозиционеров, в поддержку любых оппозиционеров в России и вообще в любой стране постсоветского пространства и не только. Это первое. Второе, это своего рода даже сигнал Путину — не трогайте оппозицию.

Но единственное, я думаю, это не встанет во главу угла в российско-германских отношениях, потому что у наших стран есть все-таки более глобальные вопросы, чем отдельные оппозиционеры. Я не думаю, что это станет каким-то центральным элементом в обсуждении в будущем", — отметил эксперт.