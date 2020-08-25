ЕС и Британия заключат торговое соглашение - эксперт

Евросоюз и Британия обязательно заключат торговое соглашение после выхода страны из Евросоюза. Компромисс обязательно найдётся.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал кандидат исторических наук, доцент кафедры истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Кирилл Андерсон.

"Я думаю, что, в конце концов, заключат. Изначальные намерения сторон будут скорректированы. Здесь я не вижу особой проблемы. Всегда находится компромисс. Но этот компромисс всегда идет за счет какой-то одной стороны. Кто-то теряет больше, кто-то — меньше. Это нормальные торговые экономические отношения. Здесь я не вижу каких-то особых проблем", — пояснил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала, что переговорщик Евросоюза Мишель Барнье заявил, что торговые переговоры с Великобританией зашли в тупик, что делает консенсус невозможным. С ним согласен и британский переговорщик Дэвид Фрост, который отметил, что достигнуто мало договорённостей, а времени остаётся всё меньше.