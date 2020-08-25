Немецкие врачи "слишком спешат", утверждая, что оппозиционера Алексея Навального отравили.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление" и так далее. Эта версия, вы знаете, она была среди первых, которые рассматривал наши врачи, но, ещё раз повторяю, вещество пока не установлено", — пояснил представитель Кремля.