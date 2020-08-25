Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель планирует совершить визит в Белоруссию для урегулирования политического кризиса в стране.

Об этом сообщила генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.

"На этой неделе должно состояться заседание ОБСЕ для обсуждения поддержки Белоруссии, предлагалось провести встречу в Минске. Верховный представитель Жозеп Боррель готов участвовать в этих визитах, усилиях по демократизации, поиску мирного решения.

Высокий представитель подтвердил свою готовность к визиту на место, даже если сейчас мы ожидаем предложений от ОБСЕ, которые мы готовы поддержать", — пояснила политик.