Жители Минска, Гродно, Бреста и Солигорска продолжают митинговать

Порядка двух тысяч человек стали участниками протестных акций в Белоруссии. Наиболее масштабно они прошли в Минске, Гродно, Бресте и Солигорске.

В Минске протестующие собрались около Дома правительства. В митинге поучаствовали около 550 человек.

"Всего за истекшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД", — сообщает МВД Белоруссии.

Отмечается, что серьёзных происшествий в ходе митингов не произошло. Правоохранители призывают белорусов отказаться от участия в несанкционированных мероприятиях.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание увольнять учителей, которые поддерживают оппозицию. Он подчеркнул, что такие педагоги не могут следовать государственной идеологии, которая присутствует в госшколах.

В свою очередь оппозиционеры призывают граждан Белоруссии отзывать избранных ими депутатов. Это позволит инициировать новые парламентские выборы.