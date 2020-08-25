Сотрудники минского офиса "Яндекса" начали покидать город

Сотрудники минского офиса "Яндекса" продолжают работать в удалённом формате. Некоторые работники решили покинуть город.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы "Яндекса", уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники "Яндекса" работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города", — пояснили представители компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Яндекс" начал эвакуировать своих сотрудников из Минска.