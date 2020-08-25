Некоторым россиянам можно поехать на Кипр

Дипломатам из РФ, россиянам, имеющим вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также тем, кто постоянно проживает на Кипре и членам их семей, разрешат посетить Кипр.

Отдельные категории граждан России смогут попасть на территорию Евросоюза с 28 августа.

Как сообщает Минздрав Кипра, власти делят страны на три категории. Те, кто относится к категории "А", могут свободно въехать на Кипр. Иностранцы, относящиеся в категории "В", при въезде должны предъявить справку об отсутствии коронавируса. Россияне пока относятся к категории "С". Им нужно при въезде сдать тест на COVID либо предоставить справку о его отсутствии, провести две недели на карантине. При выходе из карантина вновь нужно сдать тест на наличие инфекции.

Ранее "Правда.Ру" писала, что власти Кипра запретили поцелуи и танцы на свадьбах и крестинах. Под запретом также рукопожатия и объятия. Это одна из профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса.