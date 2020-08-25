Туристов в Таиланде ждёт тюрьма

Тайские тюрьмы станут новым развлечением для туристов. Их превратят в необычные достопримечательности.

Обновление ждёт 72 госучреждения, где содержатся заключённые. Как рассказал министр юстиции Сомсак Тхепсутин, в тюрьмах появятся магазины с товарами, изготовленными осуждёнными, будут организованы кулинарные мастер-классы.

Стоит отметить, что проект уже тестируется. В него вошли пять тюрем. В частности, здесь запущена программа "Шеф-повар за решёткой". Она меняет имидж подобных заведений и помогает подготовить заключённых к возвращению в социум.

Всего в Таиланде 143 тюрьмы. Таким образом, в туристический проект войдёт почти половина из них.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Таиланд будет закрыт для туристов до следующего года. Представители туристической сферы Таиланда обратились к правительству с предложением дополнительного варианта для "допуска" туристов. Они считают, что можно разрешить въезд туристов из определённых городов, например, тех, в которых более месяца не выявляли случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, путешественники должны будут предъявлять справку об отрицательном результате на коронавирус, тестирование на коронавирус и страховку.