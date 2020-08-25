В Израиле подростки нашли клад эпохи Аббасидов

Молодые люди, волонтёрами участвующие в археологических раскопках в центральной части Израиля, нашли 425 золотых монет, которые пролежали в глиняном кувшине 1100 лет.

Большая часть денег относится к раннему Исламскому периоду, когда регион был частью Халифата Аббасидов.

"Человек, который зарыл это сокровище 1100 лет назад, должно быть, ожидал, что он его вернет, и даже закрепил сосуд гвоздем, чтобы он не двигался", — говорится в заявлении руководителей раскопок Лиат Надав-Зив и Эли Хаддад из израильского Управления древностей.

По словам учёных-археологов, найти золотые монеты, да ещё в таком большом количестве — огромная удача, поскольку такое бывает крайне редко:

"Мы почти никогда не находим их (золотые монеты) во время археологических раскопок, потому что золото всегда было чрезвычайно ценным, переплавлялось и использовалось повторно из поколения в поколение".

Парень, открывший клад, Оз Коэн, говорит:

"Это было потрясающе. Я копался в земле и вдруг увидел что-то похожее на очень тонкие листья. Когда я посмотрел снова, то увидел, что это золотые монеты".

Роберт Кул, эксперт по монетам, рассказал, что тайник состоял из полных золотых динаров и 270 небольших золотых обрезков-кусочков динаров, которые служили "мелкой мелочью".

Он добавил, что одна из вырезок была фрагментом золотого солидуса византийского императора Феофила, отчеканенного в Константинополе, что является редким материальным свидетельством непрерывных связей между двумя соперничающими империями в этот период.