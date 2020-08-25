Глава ВОЗ предостерёг от "вакцинного национализма"

Большинство стран мира согласились принять участие в глобальной схеме, направленной на распространение вакцин Covid-19 по максимально низкой цене.

Об этом сообщил глава Всемирной Организации Здравоохранения.

"Согласно плану COVAX, к 2021 году 2 млрд доз вакцины будут распределены по всему миру, - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус. - Цель программы - обеспечить справедливый доступ к вакцинам Covid-19 и сделать цену как можно более низкой."

Гебрейесус сказал, что на сегодняшний день 172 страны, представляющие 70% населения мира, подписались на эту программу. По словам главы ВОЗ, международное сотрудничество является ключом к борьбе с коронавирусом:

Национализм в вакцинации только помогает вирусу. Успех механизма COVAX зависит не только от стран, подписавших его, но и от восполнения ключевых пробелов в финансировании. В конце туннеля есть свет. Как я уже говорил на прошлой неделе, вместе мы сможем это сделать", - говорит глава ВОЗ.

Компании в различных странах разрабатывали вакцины для Covid-19 С самого начала вспышки болезни. По данным ВОЗ, в настоящее время шесть противовирусных препаратов проходят 3-ю фазу испытаний.

Напомним, Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину. И уже получает заказы на препарат.

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