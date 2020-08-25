Лукашенко приказал увольнять учителей, поддержавших оппозицию

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отстранить от работы всех школьных учителей, которые не поддерживают "государственную идеологию".

Соответствующее поручение дано министру образования Игорю Карпенко.

Обращаясь к Карпенко, Лукашенко пояснил, что необходимо защищать учителей "от всех нападок", но тех педагогов, которые "перешли в другой лагерь", нужно увольнять:

"В Беларуси есть государственные школы, государственное образование и государственная идеология. Те, кто хочет следовать этим принципам, приветствуются: идите учить, воспитывать, работать. Те, кто не хочет — не должны быть в школе. Это должно быть сказано прямо, откровенно и честно", — сказал президент.

Напомним, многие учителя со всей Беларуси были обвинены в участии в фальсификации выборов, так как комиссии на избирательных участках, расположенных в школах, состоят в основном из педагогов.

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