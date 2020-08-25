Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
К Земле приближаются сразу 3 астероида. И их чуть было не проморгали
Российские военные транспортники смогут приземляться за Полярным кругом
Берлинский кинофестиваль станет "гендерно чувствительным"
Главный токсиколог Омска прокомментировал заявление берлинской Шарите
Из Тихановской кто-то хочет сделать современного Калиновского?
Клиника, где лечат Навального, опубликовала заявление о его диагнозе
Зоологи назвали животных, которые могут заразиться COVID-19
Украинцам в Белоруссии понадобится загранпаспорт
Скульптуры майя доказали универсальность эмоций человека

Лукашенко приказал увольнять учителей, поддержавших оппозицию

Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отстранить от работы всех школьных учителей, которые не поддерживают "государственную идеологию".

Соответствующее поручение дано министру образования Игорю Карпенко.

Обращаясь к Карпенко, Лукашенко пояснил, что необходимо защищать учителей "от всех нападок", но тех педагогов, которые "перешли в другой лагерь", нужно увольнять: 

"В Беларуси есть государственные школы, государственное образование и государственная идеология. Те, кто хочет следовать этим принципам, приветствуются: идите учить, воспитывать, работать. Те, кто не хочет — не должны быть в школе. Это должно быть сказано прямо, откровенно и честно", — сказал президент.

Напомним, многие учителя со всей Беларуси были обвинены в участии в фальсификации выборов, так как комиссии на избирательных участках, расположенных в школах, состоят в основном из педагогов.

Читайте также:

Лукашенко отправил в отставку посла, который поддержал протесты

В Европе приравняли Лукашенко к Мадуро

Последние материалы
В Гонконге задокументирован случай повторного заражения Covid-19
Врач, лечивший Навального в Омске, получал угрозы в интернете
К Земле приближаются сразу 3 астероида. И их чуть было не проморгали
Российские военные транспортники смогут приземляться за Полярным кругом
Берлинский кинофестиваль станет "гендерно чувствительным"
Главный токсиколог Омска прокомментировал заявление берлинской Шарите
Из Тихановской кто-то хочет сделать современного Калиновского?
Клиника, где лечат Навального, опубликовала заявление о его диагнозе
Столица жирует, а регионы пустеют
Зоологи назвали животных, которые могут заразиться COVID-19
Популярное
Новости Европы
Германия ещё не подтвердила отравление Навального

В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.

Германия ещё не подтвердила отравление Навального
Пушков оценил ситуацию в Минске, где Лукашенко взял в руки автомат
Бывший СССР
Пушков оценил ситуацию в Минске, где Лукашенко взял в руки автомат
Политика. Новости и аналитика
Дмитрий Киселёв сравнил Путина и Лукашенко
Новости Белоруссии
Алексей Мухин: Лукашенко с автоматом - неудачный PR-ход
Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Москва скоро получит вакцину от коронавируса
Белоруссия получит военную технику от России
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Людмила Айвар рассказала, почему судье не понравится заявление Ефремова
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Лукашенко поблагодарил "друга" Путина
Лукашенко поблагодарил "друга" Путина
Дмитрий Киселёв сравнил Путина и Лукашенко
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

}, 5000); } });