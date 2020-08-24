Украинцам в Белоруссии понадобится загранпаспорт

Заграничный паспорт потребуется гражданам Украины, которые захотят посетить Белоруссию. Раньше для этого было достаточно национального удостоверения личности.

Нововведение вступит в силу 1 сентября.

"Граждане Украины с 1 сентября будут въезжать в Беларусь только по загранпаспорту", — цитирует пограничную службу Украины белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Отмечается, что это сделано для удобства самих украинцев. При потере внутреннего паспорта в чужой стране восстановить его непросто.

Ранее "Правда.Ру" писала, что власти Украины и Белоруссии обменялись резкими комментариями. Владимир Зеленский посоветовал Александру Лукашенко пойти на уступки сограждан и провести повторные президентские выборы. А в МИД Белоруссии ответили, что республика не нуждается в "заезженных советах".