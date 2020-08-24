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Политолог объяснил, почему Россия импортирует вакцину в Белоруссию

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Сразу две задачи решит российская власть, экспортируя вакцину от коронавируса в Белоруссию. Здесь дело в захвате мировых рынков и помощи республике.

Так ситуацию прокомментировал политолог Сергей Михеев.

"У нас есть задача — начать распространять вакцину от коронавируса за пределы Российской Федерации. Понятно ведь, что все движения вокруг вакцины — это в значительной степени борьба за рынки. Почему так критично к нашей вакцине относятся американцы или европейцы? По одной простой причине — они хотят, чтобы их вакцина, которую они изобретут, но еще не изобрели, захватила бы мировой рынок этих вакцин. А у нас другая задача — нам нужно вывести эту вакцину на мировой рынок. Поэтому в случае с Белоруссией почему бы не попробовать это сделать в качестве благотворительного шага", — пояснил эксперт.

Вторая задача — помощь Александру Лукашенко, которого обвиняют в халатном отношении к коронавирусу, с которым батька отказывается бороться. При этом эпидемия нанесла значительный урон не только имиджу президента Белоруссии, но и экономике страны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что первой страной, которая станет импортёром российской вакцины от коронавируса "Спутник V", будет Белоруссия. Такая договорённость достигнута между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

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