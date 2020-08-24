США помогут ОАЭ защититься от Ирана

США намерены оказать военную помощь Объединённым Арабским Эмиратам. Она может потребоваться для защиты от Ирана.

Об этом сегодня сообщил госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он подчеркнул, что при этом военное преимущество Израиля в регионе будет сохранено.

Сейчас США работает на Ближнем Востоке, призывая арабские страны признать Израиль.

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы увидим другие арабские народы, которые присоединятся к нам. Это возможность для них работать вместе, признать государство Израиль, что будет не только способствовать стабильности на Ближнем Востоке, но и улучшит жизнь людей в этих странах", — заявил Помпео.

Напомним, что между Израилем и ОАЭ нормализовались отношения. Власти двух стран намерены подписать ряд соглашений. В частности, планируется наладить прямое авиасообщение, договориться о вопросах безопасности, продумать варианты инвестиций и развития туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, вероятнее всего, следующими отношения с Израилем нормализуют Бахрейн и Оман.