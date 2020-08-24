США намерены оказать военную помощь Объединённым Арабским Эмиратам. Она может потребоваться для защиты от Ирана.
Об этом сегодня сообщил госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он подчеркнул, что при этом военное преимущество Израиля в регионе будет сохранено.
Сейчас США работает на Ближнем Востоке, призывая арабские страны признать Израиль.
"Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы увидим другие арабские народы, которые присоединятся к нам. Это возможность для них работать вместе, признать государство Израиль, что будет не только способствовать стабильности на Ближнем Востоке, но и улучшит жизнь людей в этих странах", — заявил Помпео.
Напомним, что между Израилем и ОАЭ нормализовались отношения. Власти двух стран намерены подписать ряд соглашений. В частности, планируется наладить прямое авиасообщение, договориться о вопросах безопасности, продумать варианты инвестиций и развития туризма.
Ранее "Правда.Ру" писала, что, вероятнее всего, следующими отношения с Израилем нормализуют Бахрейн и Оман.
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