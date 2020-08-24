Литва пыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии. В этом европейскую страну обвинили в Минобороны республики. ЧП произошло накануне вечером.
"Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь. Двадцать третьего августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н. п. Волковщина Ошмянского района", — сообщает оборонное ведомство Белоруссии в своём телеграм-канале.
Отмечается, что с территории Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров. Экипажи вертолётов Ми-24 ликвидировали их.
МИД Белоруссии вручил Литве ноту протеста. Вильнюс ответил зеркально, вручив ноту белорусскому послу. Литовские власти ответно обвинили Белоруссию в нарушении воздушного пространства. В Минске подчеркнули, что нарушения госграницы Литвы не было, а белорусские лётчики действовали в рамках международного законодательства.
Ранее "Правда.Ру" писала, что вооружённые силы Белоруссии приведены в полную боевую готовность. По словам Александра Лукашенко, это связано с тем, что НАТО осуществляет "серьёзные шевеления" у границ республики с Польшей и Литвой.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.