Белоруссия и Литва обменялись обвинениями в нарушении границ

Литва пыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии. В этом европейскую страну обвинили в Минобороны республики. ЧП произошло накануне вечером.

"Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь. Двадцать третьего августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н. п. Волковщина Ошмянского района", — сообщает оборонное ведомство Белоруссии в своём телеграм-канале.

Отмечается, что с территории Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров. Экипажи вертолётов Ми-24 ликвидировали их.

МИД Белоруссии вручил Литве ноту протеста. Вильнюс ответил зеркально, вручив ноту белорусскому послу. Литовские власти ответно обвинили Белоруссию в нарушении воздушного пространства. В Минске подчеркнули, что нарушения госграницы Литвы не было, а белорусские лётчики действовали в рамках международного законодательства.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вооружённые силы Белоруссии приведены в полную боевую готовность. По словам Александра Лукашенко, это связано с тем, что НАТО осуществляет "серьёзные шевеления" у границ республики с Польшей и Литвой.