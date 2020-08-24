Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Лукашенко отправил в отставку посла, который поддержал протесты
Можно ли выявить аутизм ещё до рождения ребёнка?
Дегтярёв пригрозил золотодобытчикам лишением лицензии из-за тигров
29 августа на территории Ростовского кремля состоится праздник урожая
Стало известно, чем отравился Навальный
Экономист Владимир Григорьев дал прогноз по курсу рубля до конца года
Сын Меган Маркл всё-таки получит титул принца
Выгнанная со свадьбы невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Монсон рассказал, кто будет голосовать за Трампа

Белоруссия и Литва обменялись обвинениями в нарушении границ

Мир

Литва пыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии. В этом европейскую страну обвинили в Минобороны республики. ЧП произошло накануне вечером.

"Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь. Двадцать третьего августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н. п. Волковщина Ошмянского района", — сообщает оборонное ведомство Белоруссии в своём телеграм-канале.

Отмечается, что с территории Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров. Экипажи вертолётов Ми-24 ликвидировали их.

МИД Белоруссии вручил Литве ноту протеста. Вильнюс ответил зеркально, вручив ноту белорусскому послу. Литовские власти ответно обвинили Белоруссию в нарушении воздушного пространства. В Минске подчеркнули, что нарушения госграницы Литвы не было, а белорусские лётчики действовали в рамках международного законодательства.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вооружённые силы Белоруссии приведены в полную боевую готовность. По словам Александра Лукашенко, это связано с тем, что НАТО осуществляет "серьёзные шевеления" у границ республики с Польшей и Литвой.

Последние материалы
Экономист Владимир Григорьев дал прогноз по курсу рубля до конца года
Сын Меган Маркл всё-таки получит титул принца
Выгнанная со свадьбы невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Болгария — п﻿ротив ЕС или своей власти?
Монсон рассказал, кто будет голосовать за Трампа
Численность населения России снижается, отметил Путин
Врачам, работавшим с COVID-19, подарят путёвки в Великий Новгород
Москва начнёт учебный год в традиционном формате
Немецкие медики установили, что Навального отравили
Белоруссия получит военную технику от России
Популярное
Новости Белоруссии
Началось: в Минск стягивают военную технику

Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.

Началось: в Минск стягивают военную технику
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Новости Европы
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Новости Европы
Германия ещё не подтвердила отравление Навального
Мир. Новости мира
Стало известно, кто оплатил перелёт Навального в Германию
Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Людмила Айвар рассказала, почему судье не понравится заявление Ефремова
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Лукашенко поблагодарил "друга" Путина
Лукашенко поблагодарил "друга" Путина
Дмитрий Киселёв сравнил Путина и Лукашенко
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Муж Тихановской может принять участие в новых выборах. Если они будут
В Белоруссии задержали лидеров оппозиции
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Михаил Ефремов ещё не нашёл себе нового адвоката
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ