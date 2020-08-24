Тихановская поблагодарила США за поддержку народа Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела встречу с с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Она выразила американской стороне благодарность за поддержку белорусского народа. Также Тихановская заявила, что президентские выборы 9 августа "не были ни свободными, ни справедливыми".

По её мнению, нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко "не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества".