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Тихановская поблагодарила США за поддержку народа Белоруссии

Мир

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела встречу с с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Она выразила американской стороне благодарность за поддержку белорусского народа. Также Тихановская заявила, что президентские выборы 9 августа "не были ни свободными, ни справедливыми".

По её мнению, нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко "не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества".

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