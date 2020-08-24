Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела встречу с с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.
Она выразила американской стороне благодарность за поддержку белорусского народа. Также Тихановская заявила, что президентские выборы 9 августа "не были ни свободными, ни справедливыми".
По её мнению, нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко "не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества".
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.