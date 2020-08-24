Тихановская встретилась с замом Помпео

Бывший кандидат в президенты Белоруссии встретилась с заместителем госсекретаря США. Встреча Светланы Тихановской и Стивена Бигана прошла в Литве.

Сообщается, что лидер белорусской оппозиции напомнила о незыблемости суверенитета страны и рассказала о планах.

"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога", — цитирует Тихановскую пресс-служба её штаба.

Отмечается, что она также призвала провести расследование преступлений, которые были совершены против народа Белоруссии в первые дни после выборов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Светлана Тихановская намерена выступить в Европарламенте. Её речь заслушает комитет по иностранным делам Европейского парламента на очередной видеоконференции.

Сегодня Светлана Тихановская сообщила, что её муж Сергей Тихановский намерен участвовать в президентских выборах в Белоруссии, если они всё же состоятся. А вот она сама выдвигать свою кандидатуру не намерена. По словам Тихановской, с неё хватит политики, она не планировала быть там, где оказалась.