Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская выступит перед депутатами Европарламента.
Её речь заслушает комитет по иностранным делам Европейского парламента на очередной видеоконференции.
"Депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид", — сказано в сообщении ЕП.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.