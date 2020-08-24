Светлана Тихановская выступит в Европарламенте

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская выступит перед депутатами Европарламента.

Её речь заслушает комитет по иностранным делам Европейского парламента на очередной видеоконференции.