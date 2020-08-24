Украина должна двигаться вперёд в вопросе проведения выборов в Донбассе.

К такому мнению пришли глава МИД Германии Хайко Маас и его украинский коллега Дмитрий Кулеба во время совместных переговоров.

"Наш призыв — не смягчать усилия и заниматься сложными политическими вопросами в Донбассе, в частности, проведением там выборов. Об этом мы также говорили и хотели бы в этом вопросе двигаться вперед", — заявил министр иностранных дел Германии.

"Есть разные подходы, разное видение выборов в Донбассе. Думаю нет разницы в подходах, выборы должны состояться, речь идет о сроках их проведения, то есть необходимо создать условия для их проведения. Каким образом эта процедура будет применена, неясно… но есть надежда, что мы найдем позитивное решение", — добавил Маас.