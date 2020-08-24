Кремль не ведёт никаких переговоров с белорусской оппозицией. Более того, у администрации президента России нет никаких контактов с оппозиционными лидерами Белоруссии.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, у нас нет каналов связи и каких-либо переговоров, переговоры не ведутся. Мы, собственно, точно пока не знаем платформу и требования оппозиции. Еще раз повторяю, мы не говорим о каких-то тезисах, которые они озвучивают в связи с внутриполитической ситуацией в Белоруссии, мы не собираемся в это вмешиваться", — пояснил представитель Кремля.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.