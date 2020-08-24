Блогер Сергей Тихановский может принять участие в повторных выборах президента Белоруссии, если таковые состоятся.
Об этом сообщила его супруга Светлана Тихановская. Сама она больше не хочет участвовать в избирательном процессе.
"Я не планирую этого. Хватит этой политики. Я никогда не намеревалась быть там, где оказалась. Сегодня эта деятельность является просто моей обязанностью, но политика не для меня", — пояснила Тихановская.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.