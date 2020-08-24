Муж Тихановской может принять участие в новых выборах. Если они будут

Блогер Сергей Тихановский может принять участие в повторных выборах президента Белоруссии, если таковые состоятся.

Об этом сообщила его супруга Светлана Тихановская. Сама она больше не хочет участвовать в избирательном процессе.