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Муж Тихановской может принять участие в новых выборах. Если они будут

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Блогер Сергей Тихановский может принять участие в повторных выборах президента Белоруссии, если таковые состоятся.

Об этом сообщила его супруга Светлана Тихановская. Сама она больше не хочет участвовать в избирательном процессе.

"Я не планирую этого. Хватит этой политики. Я никогда не намеревалась быть там, где оказалась. Сегодня эта деятельность является просто моей обязанностью, но политика не для меня", — пояснила Тихановская.

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