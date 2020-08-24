Байден обложит богатых американцев налогами

Джо Байден рассказал, что сделает, когда станет президентом. В первую очередь, он намерен поднять налоги.

Это коснётся богатых жителей страны.

"Я подниму налоги для тех, кто получает больше 400 тысяч долларов. Почему? Потому что настало время для того, чтобы они начали платить свою долю экономических обязанностей, которые у нас есть. Я никого не наказываю. Богатые должны вносить свою справедливую долю, корпорации должны вносить свою долю", — заявил кандидат в президенты США в интервью.

Он также обвинил действующего главу государства в намерении сократить финансирование правоохранительных органов. По словам Байдена, в бюджете Трампа прописано уменьшение программы для полиции на местах на полмиллиарда долларов. Как подчеркнул кандидат от Демократической партии, он в свою очередь предлагает другой подход: оказывать психологическую помощь полицейским, чтобы те не спешили решать проблемы с помощью силы и оружия.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению сенатора Алексея Пушкова, обещания Байдена не более чем предвыборная риторика. Ни одно из них практически не выполнимо.