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Мир » Бывший СССР » Украина

Депутаты правящей партии "Слуга народа "больше не имеют права на ошибку. Потому что их количество на сегодняшний день уже зашкаливает.

Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Парламентарии из правящей партии "Слуга народа" позволяют себе в Верховной Раде щеголять в футболках с надписью: "Имею право на ошибку". Нет, уже не имеете. Количество ошибок и просчетов власти зашкаливает.

Вы стали властью, причем, как никто и никогда в истории Украины, получили всю ее полноту. И обязаны использовать ее для борьбы с тремя главными врагами Украины: деградацией, деиндустриализацией и деинтеллектуализацией", — такое заявление политика, посвящённое Дню независимости страны, размещено на сайте партии.

Он напомнил, что стремление Украины к независимости диктовалось надеждой на жизнь в процветающей и богатой стране. Эти надежды, по словам Медведчука, не оправдались. Напомним, что 24 августа Украина отмечает День независимости.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент Украины Владимир Зеленский хочет ввести на Украине цензуру СМИ.

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