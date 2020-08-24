Японцев расстраивает исчезновение "следов Японии" на Сахалине

Модернизация сахалинской линии железной дороги, в ходе которой все пути будут приведены к общероссийским стандартам для увеличения логистических возможностей, чрезвычайно расстраивает японцев.

Как написал сегодня в статье для газеты Tokyo Shimbun журналист Юси Коянаги, жителям Страны Восходящего солнца "грустно наблюдать, как на острове исчезают следы Японии".

"Подошла к концу вековая история колеи японского типа, которая поддерживала развитие Сахалина еще с тех времен, когда остров входил в состав Японии. И вот в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны следы Японии, частью истории которой является Сахалин, исчезают", — пишет автор.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Колея железной дороги, которая была проложена когда-то японцами, — 1067 мм, а в России она — 1520 мм.

Напомним, реконструкция ЖД на Сахалине началась в 2003 году.