В Европе считают, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и президент Белоруссии Александр Лукашенко очень похожи, поскольку этих политиков не признают в Евросоюзе, но вынуждены иметь с ними дела.

Такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаём, что они были законно избраны. Однако, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то что не признаём их демократическую легитимность", — пояснил представитель Евросоюза.