В 14:00 по московскому времени на площади Независимости в Минске уже собралось несколько тысяч человек.
Протестующие выступают против итогов президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий президент республики Александр Лукашенко. Они хотят пройти маршем по проспекту Независимости.
Власти Минска транслируют по мегафонам призыв разойтись, иначе будет применена сила.
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.