В центре Минска началось шествие против Лукашенко

В 14:00 по московскому времени на площади Независимости в Минске уже собралось несколько тысяч человек.

Протестующие выступают против итогов президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий президент республики Александр Лукашенко. Они хотят пройти маршем по проспекту Независимости.

Власти Минска транслируют по мегафонам призыв разойтись, иначе будет применена сила.