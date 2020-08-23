Министр обороны Белоруссии допустил гражданскую войну в стране

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин признал, что в стране сохраняется высокая вероятность начала гражданской войны.

Об этом он сообщил на закрытом совещании руководителей силовых ведомств республики.