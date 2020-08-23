Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин признал, что в стране сохраняется высокая вероятность начала гражданской войны.
Об этом он сообщил на закрытом совещании руководителей силовых ведомств республики.
"Возможно, войдём в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днём… Эта женщина (Тихановская, — прим. ред.) нас призывает к предательству, нарушению закона — не выполнять приказы", — заявил военачальник.
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