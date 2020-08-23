Найдена совместная фотография Ксении Собчак и мужа Тихановской

В социальных сетях обнаружилась фотография Ксении Собчак с мужем Светланы Тихановской — Сергеем.

Телеведущая сразу же прокомментировала находку и рассказала, что лично не знакома с белорусским блогером, а фото было сделано в Израиле в 2016 году. Тихановский якобы просто попросил сфотографироваться с ней.

Собчак отвергла все конспирологические теории, по которым она может стоять за происходящим в Белоруссии.