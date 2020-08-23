В Польше уже начали говорить о возможном распаде Белоруссии и о том, что будет с её землями. Открыто звучат предложения о том, что часть белорусских земель должна отойти Польше.
Это прокомментировал общественный деятель, журналист и политолог Владимир Корнилов.
"Поляки уже открыто делят Белоруссию. Главный редактор журнала Najwyzszy Czas! Томаш Соммер пишет: "Совершенно очевидно, что в случае распада Белоруссии Гродно должно отойти к Польше". А как все в Европе кричали, что Лукашенко выдумал эту угрозу! Как видите, поляки расчехляются", — пояснил эксперт.
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.