Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии

В Польше уже начали говорить о возможном распаде Белоруссии и о том, что будет с её землями. Открыто звучат предложения о том, что часть белорусских земель должна отойти Польше.

Это прокомментировал общественный деятель, журналист и политолог Владимир Корнилов.