Лучшим ученицам Индии подарят скутеры

В Индии, в штате Ассам, решили привлекать внимание девочек к важности образования.

В честь этого стартует проект, в рамках которого лучшие ученицы школ получат скутеры. Среди плюсов в пользу этой инициативы указано, что там девочки будут лучше защищены от опасностей общественного транспорта, они смогут посещать школу, колледж и сдавать экзамены, приезжая на таком мобильном транспорте.

Всего 22 тысячи девочек получат подарки.