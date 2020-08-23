Сестра Трампа призвала не доверять её брату

Старшая сестра американского лидера Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри утверждает, что её брат является беспринципным человеком, которому нельзя доверять.

"У него нет принципов. Совершенно никаких. Если ты религиозный человек, ты бы хотел помогать людям, а не заниматься вот этим. Ему нельзя доверять", — заявила женщина.

Также ей не понравилось то, что её брат слишком увлечён социальной сетью Twitter.