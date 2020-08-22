Глава ДНР Денис Пушилин назвал количество жителей республики, которые получили российское гражданство. Он сравнил это количество с числом жителей подмосковного Одинцово.
"Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами. Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны — России!" — отметил Пушилин.
Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил закрыть все предприятия в стране, на которых проходят забастовки рабочих.