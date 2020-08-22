В столице Польши проходит акция в поддержку Лукашенко

В Варшаве у белорусского посольства проходит митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее возле посольства неоднократно проходили протесты оппозиции. Участники митинга выкрикивают лозунги "За Беларусь!" и "За Батьку!".

Также 22 августа масштабный митинг в поддержку Лукашенко прошёл в Гродно, куда белорусский лидер приезжал для участия в военных учениях.