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В столице Польши проходит акция в поддержку Лукашенко

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В Варшаве у белорусского посольства проходит митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее возле посольства неоднократно проходили протесты оппозиции. Участники митинга выкрикивают лозунги "За Беларусь!" и "За Батьку!".

Также 22 августа масштабный митинг в поддержку Лукашенко прошёл в Гродно, куда белорусский лидер приезжал для участия в военных учениях.

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