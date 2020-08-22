Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что могли сделать со страной, если бы он её не возглавлял. По его мнению, Белоруссию в таком случае ожидал бы раскол.

"Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба. Но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Сейчас нет. Вы понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе? Представьте только на минуту, перед кем бы министр обороны стоял навытяжку и докладывал. Мы бы уже на этой площади не были хозяевами, нас поломали, покрошили и выплюнули", — заявил президент республики на митинге в Гродно.