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Лукашенко назначил нового губернатора Гродненской области

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Во время визита в Гродно белорусский лидер Александр Лукашенко назначил нового губернатора области.

Президент республики встретился с местными депутатами и предложил им назначить на пост главы региона министра здравоохранения Владимира Караника. Парламентарии одобрили предложение президента и проголосовали за назначение чиновника.

Ранее Лукашенко прибыл в Гродно для участия в военных учениях. Также в городе проходит митинг в поддержку главы Белоруссии.

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