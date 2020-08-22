Во время визита в Гродно белорусский лидер Александр Лукашенко назначил нового губернатора области.
Президент республики встретился с местными депутатами и предложил им назначить на пост главы региона министра здравоохранения Владимира Караника. Парламентарии одобрили предложение президента и проголосовали за назначение чиновника.
Ранее Лукашенко прибыл в Гродно для участия в военных учениях. Также в городе проходит митинг в поддержку главы Белоруссии.
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