В Минске задержан предполагаемый координатор протестов

МВД Белоруссии задержало возможного координатора акций протестов против главы государства Александра Лукашенко. 34-летний мужчина искал новых участников для протестов и платил им деньги.

Силовики вышли на координатора после задержания одного из участников протестов, который днём ранее освободился из мест лишения свободы.