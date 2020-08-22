МВД Белоруссии задержало возможного координатора акций протестов против главы государства Александра Лукашенко. 34-летний мужчина искал новых участников для протестов и платил им деньги.
Силовики вышли на координатора после задержания одного из участников протестов, который днём ранее освободился из мест лишения свободы.
"Координатор подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания", — сообщили в МВД республики.
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