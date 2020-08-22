Президент Украины Владимир Зеленский считает, что народ Белоруссии и власти страны должны найти решение проблемы путём диалога "без дубинок".

"Что касается кровопролития — ни в коем случае… Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не дубинками. Спокойный формат диалога. И выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси", — пояснил украинский лидер.