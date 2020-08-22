Политолог объяснил, почему Зеленский похож на обиженного школьника

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается себя преподнести респектабельным политиком на международной арене.

Однако пока он находится в образе "обиженного школьника", не принимая во внимание Минские соглашения.

Такое мнение озвучил политолог Евгений Голышкин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Киев пытается ввести всех в заблуждение, игнорируя выполнение ранее достигнутых договоренностей.