Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране пытались реализовать "стандартный сценарий" "цветной революции".
"Как мы и предполагали, все идет по плану "цветных революций" с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда", — считает президент республики.
По мнению Лукашенко, "внешний фактор" был подключен из-за того, что в Белоруссии "власть на месте".
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