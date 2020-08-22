Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране пытались реализовать "стандартный сценарий" "цветной революции".

"Как мы и предполагали, все идет по плану "цветных революций" с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда", — считает президент республики.