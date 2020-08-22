Трамп раскрыл свой самый главный страх

Президент США Дональд Трамп раскрыл журналистам свою самую главную фобию. Оказалось, что американский лидер панически боится акул.

Речь об этом зашла во время обсуждения фондов по спасению акул, которые подверглись жесткой критике со стороны Трампа.

Ранее о главном страхе Трампа рассказывала актриса Сторми Дэниелс, которая заявляла о непродолжительном романе с бизнесменом. По её словам, однажды будущий президент США остановил важные переговоры из-за передачи про акул, которую показывали по телевизору.